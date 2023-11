People Infrastructure Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Peoplein liegt bei 75, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 62,71 und wird als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine „Schlecht“-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Peoplein diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem „Gut“ bewertet.

Der aktuelle Kurs der Peoplein von 1,26 AUD liegt 46,61 Prozent unter dem GD200 (2,36 AUD), was charttechnisch ein „Schlecht“-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1,61 AUD, was ebenfalls als „Schlecht“-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Peoplein-Aktie als „Schlecht“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer „Schlecht“-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu der Gesamteinschätzung „Schlecht“ führt. Somit ergibt sich insgesamt eine „Schlecht“-Einschätzung für die Aktie von Peoplein.