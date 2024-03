People Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Bei People hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält People daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Sentiment und Buzz Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde People von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien ebenfalls als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1045,36 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 956 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 983,08 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von People als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 68,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,44 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.