PeopleCn Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Peoplecn betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ ist. Jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem überwiegend positiv über Peoplecn gesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Peoplecn einen Wert von 96,61 für RSI7 und 66,3 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Zusammenfassend erhält die Peoplecn-Aktie gemäß den verschiedenen Analysen insgesamt ein "Schlecht"-Rating.