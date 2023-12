PeopleCn Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Peoplecn-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 28,99 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,96 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -7 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 32,26 CNH, was einen Abstand von -16,43 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend negativ über Peoplecn diskutiert, wobei an einigen Tagen auch positive Themen dominierten. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen im Fokus, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) der Peoplecn liegt bei 88,13, was als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Peoplecn. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die gesteigerte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führt jedoch zu einem insgesamt positiven Rating von "Gut" für die Aktie.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Einschätzung der Peoplecn-Aktie wider, wobei das Anleger-Sentiment und die gesteigerte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien positive Signale senden.