Penumbra Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Penumbra wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor betrachtet. Dabei liegt die Rendite von Penumbra mit 12,42 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,8 Prozent, wobei Penumbra mit 13,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 272 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 272,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Penumbra zahlt, was 182 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 96. Aufgrund des überdurchschnittlichen KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie von Penumbra als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 38,64 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 34,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Penumbra derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,12 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also, dass Penumbra gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien erhält, was zu einem neutralen Gesamtranking führt.