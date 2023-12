Penumbra Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Penumbra hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,42 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 4,91 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege", der bei 17,33 Prozent liegt. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,34 Prozent, wobei Penumbra aktuell 12,08 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 268,67 USD für die Penumbra-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 251,54 USD, was einen Unterschied von -6,38 Prozent darstellt. Die charttechnische Bewertung fällt daher als "Schlecht" aus. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 221,99 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +13,31 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Penumbra insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Penumbra in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 272, was bedeutet, dass die Börse 272,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Penumbra zahlt. Dies ist 174 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche von 99. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.