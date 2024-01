Pentair Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Pentair hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 242,36 Prozent gestiegen sind, liegt Pentair mit einer Underperformance von -177,29 Prozent zurück. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 149,16 Prozent verzeichnete, lag Pentair um 84,08 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pentair-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 62,52 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 72,71 USD, was einem Unterschied von +16,3 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 64,73 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +12,33 Prozent und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt Pentair für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pentair liegt bei 29,03 und der RSI25 bei 24,55, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pentair besonders positiv diskutiert, mit acht Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen standen vor allem positive Signale im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Pentair aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine "Gut"-Bewertung.