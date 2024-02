Pentair Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Pentair hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -342,2 Prozent. Die Durchschnittsrendite in dieser Branche lag bei 407,27 Prozent. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 244,07 Prozent, wobei Pentair um 179 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Pentair abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Analysen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 75 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, da die Aktie damit um 0,11 Prozent steigen könnte.

Die Kommunikation über Pentair in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Pentair somit eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der Analysteneinschätzungen, des Sentiments in den sozialen Medien und der Anleger-Stimmung.