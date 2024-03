Pentagons neuer Plan für erschwingliche Kampfjets: Künstliche Intelligenz im Cockpit

Neue Flugsoftware revolutioniert Luftfahrt: Moderne Flugzeuge als strategisches Mittel im Machtpoker mit China.

Verbesserte Flugsoftware sorgt für eine neue Generation von Flugzeuge zur Abschreckung Chinas. Die US Air Force entwickelt aktuell pilotenlose Kampfjets, die 30 Fuß über dem Boden zu ihren Zielen fliegen oder geradewegs auf feindliche Raketen zufliegen können.

Angesichts gestiegener Kosten für bestehende Militärflugzeuge und Fortschritten in der Flugsoftware wendet sich die Air Force einer neuen Generation von Drohnen zu, um ihre Flotte, die laut Führungskräften die kleinste und älteste seit ihrer Gründung als eigener Dienst im Jahr 1947 ist, zu verstärken.

Die Air Force plant, mindestens 1.000 der nun entwickelten Mini-Kampfjets zu erwerben, wovon Hunderte innerhalb der nächsten fünf Jahre im Einsatz sein sollen. Diese sollen begleitend und schützend für bemannte Flugzeuge wie die F-35 und den neuen B-21 Bomber agieren, eigene Waffen für Angriffe auf andere Flugzeuge und Ziele am Boden tragen und als Aufklärer und Kommunikationszentralen in der Luft fungieren.

Die sogenannten "Collaborative Combat Aircraft" (CCAs) sind Teil eines 6-Milliarden-Dollar-Programms, das Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics und der Newcomer Anduril Industries verfolgen. Das Pentagon plant, bis zum Sommer zwei der Unternehmen auszuwählen, um mit dem Bau der Jets zu beginnen. Die Air Force verfügt bereits seit einigen Jahren über große Drohnen.

General Atomics' Reapers und Predators wurden ausgiebig im Nahen Osten eingesetzt, um ferngesteuert Raketen abzufeuern. Auch Black-Hawk-Hubschrauber und F-16-Kampfflugzeuge wurden bereits unbemannt geflogen. Kleinere Drohnen haben bereits von Grund auf die Kriegsführung auf Schlachtfeldern in der Ukraine und in Teilen des Nahen Ostens verändert, jedoch sind größere Strahlflugzeug-Versionen entscheidend in der Bewältigung von weiten Distanzen im westlichen Pazifik.

"Sie bieten viele Möglichkeiten, die herkömmliche bemannte Kampfflugzeuge einfach nicht bieten können", sagte Air Force Sekretär Frank Kendall. Von den fünf Konkurrenten hat bisher nur Boeings MQ-28 Ghost Bat öffentlich geflogen und die Royal Australian Air Force hat bereits das Modell bestellt. Anduril hat Fotos seines in Entwicklung befindlichen Fury veröffentlicht, während General Atomics Renderings seiner Gambit-Serie veröffentlicht hat. Lockheed Martin und Northrop Grumman, beide tief in hochklassifizierten Programmen verstrickt, haben ihre Jets geheim gehalten.

Der Ghost Bat und die Fury sind kleiner als bestehende Kampfflugzeuge, zwischen 20 und 30 Fuß lang - also halb so groß wie die von Lockheed Martin hergestellte F-16, das weltweit meistverwendete Kampfflugzeug. Die Flugzeuge sollen in der Lage sein, knapp unter der Schallgeschwindigkeit zu fliegen und Raketen und andere Waffen zu tragen, um feindliche Flugzeuge und Ziele am Boden, einschließlich Schiffe, ins Visier zu nehmen, laut Spezifikationen der Air Force.

Die Entwicklung dieser neuen Jets spiegelt die Fortschritte in der Flugsoftware wider, die auf künstlicher Intelligenz basieren und auf Tausenden von Flugstunden im Kampfeinsatz beruhen. Die Technologie, die es ermöglicht, Flugzeuge aus der Ferne zu steuern, wurde durch Software ersetzt, die Flugzeuge autonom fliegen und sich an wechselnde Bedingungen im Kampfeinsatz anpassen lässt. "Wir sind mittlerweile viel fortschrittlicher", sagte Brandon Tseng, Gründer und Präsident von Shield AI, einem Unternehmen, das Flugsoftware und eigene Drohnen entwickelt.

Das in San Diego ansässige Unternehmen ist eines der neuen, privat finanzierten Unternehmen, die sich um größere Aufträge des Pentagons bemühen. Es hat Software entwickelt, die einer unbebauten F-16, ausgestattet mit KI-Software, mehrfach dazu verholfen hat, einige der besten Air Force- und Navy-Piloten in simulierten Luftkämpfen zu besiegen, im Rahmen eines vom Pentagon geförderten Tests.

Tseng will seine Software auch in den geplanten neuen Jet-Drohnen zum Einsatz bringen. Die Air Force möchte von dieser Technologie profitieren, indem sie Piloten von Flugzeugen wie der F-35, F-22 und dem B-21 Bomber aus ermöglicht, die neuen Drohnen von ihren Cockpits aus auf Missionen zu steuern. Bodenkontrolleure könnten auch bis zu 10 der Drohnen steuern, während andere vorprogrammiert werden könnten, um in Schwärmen zu fliegen und feindliche Verteidigung zu überwältigen oder zu verwirren, um Beschuss zu provozieren.

Das Fehlen einer Besatzung ermöglicht den Drohnen riskantere Manöver, die für einen Piloten körperlich unmöglich wären, sagen Air Force-Beamte und Flugsoftware-Entwickler. Tseng von Shield AI sagte, seine Software ermögliche es Jets, mit 600 Meilen pro Stunde knapp über dem Boden zu fliegen. Sie sollen auch günstiger sein, sagen Air Force und Verteidigungsexekutiven. Die Drohnen sind dafür gedacht, im Notfall ausgetauscht zu werden und dabei lediglich eine oder vielleicht eine Handvoll Missionen zu absolvieren, was es ermöglicht, sie mit weniger teuren Teilen herzustellen.

Die Air Force strebt einen Preis zwischen 20 und 30 Millionen Dollar für jeden Jet an, obwohl Vertreter der Branche erwarten, dass sich dieser Preis auf langfristig rund 10 Millionen Dollar oder weniger reduzieren lassen wird. Im Vergleich dazu kostet eine F-35 rund 100 Millionen Dollar oder mehr. Ein technologisch fortschrittlicher B-21 Bomber schlägt mit mehr als 750 Millionen Dollar zu Buche.

Die geplanten Kosten und Bemühungen, bis 2029 Hunderte dieser Jets fliegen zu lassen, machen das CCA-Programm zu einer wichtigen Bewährungsprobe für die Bemühungen des Verteidigungsministeriums, sich von jahrelangen, überfälligen und überbudgetierten Militärprogrammen zu lösen. Neue Programme sind schwieriger zu starten als solche mit etablierten Lieferketten, sagten Führungskräfte der Verteidigungsindustrie.

Die Militärflugzeugprogramme von Boeing haben zu kämpfen; Lockheed Martin hat Dutzende von F-35s auf Halde, die das Pentagon ablehnt, bis Softwareprobleme behoben sind, und Northrop Grumman hatte mit Herausforderungen in einigen Programmen zu kämpfen. Der Chef der Air Force-Erwerbsabteilung, Andrew Hunter, sagte, das CCA-Programm profitiere von den Lektionen vergangener Programme, die Schwierigkeiten hatten, neue Technologien zu nutzen, insbesondere das F-35-Programm.

Die ersten CCAs sind als kostengünstige Modelle geplant, bei denen neue Technologien erst dann eingeführt werden sollen, wenn sie einsatzbereit sind und nicht während sie noch getestet werden. Der Air Force-Plan würde eine jährliche Produktion von etwa 100 Jet-Drohnen erfordern, was weit über der aktuellen Produktionskapazität von General Atomics liegt, während Anduril bislang noch nie in einer solchen Größenordnung Flugzeuge produziert hat.

Die Unternehmen, die um den CCA-Vertrag konkurrieren, werden auch aufgefordert, die Komplexität ihrer Jets zu minimieren, einschließlich nur desjenigen, was für die Mission notwendig ist und nicht jeder Eventualität. Gewöhnlich dauert es für ein Pentagon-Programm sieben Jahre, von der Vergabe des Vertrags bis zur Indienststellung. Beim F-35 hat es doppelt so lange gedauert, doch für das CCA werden lediglich fünf Jahre eingeplant. Air Force-Beamte sagen, ein Hindernis für die breitere Einführung von unbemannten Jets fängt an zu fallen: die Piloten selbst.

