Penta startet als weltweit erstes umfassendes Unternehmen für Stakeholder-Lösungen

Washington (ots/PRNewswire) -Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group und Decode_M fusionieren zu einer Einheit, um den weltweit führenden Unternehmen konkurrenzlose Intelligenz und Strategie zu bietenHeute haben Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva und Gotham Research Group zusammen mit dem neu erworbenen Unternehmen Decode_M offiziell ihren Namen geändert und starten als Penta, ein Unternehmen für Stakeholder-Lösungen, das Informations- und Strategiefähigkeiten kombiniert. Penta wird durch eine Mehrheitsbeteiligung von Falfurrias Capital Partners unterstützt.Die Ankündigung folgt auf ein Jahr aufregender Entwicklung und Zusammenarbeit, in dem die Unternehmen branchenführende Analyse- und Forschungskapazitäten mit fundiertem Kommunikations-Know-how zusammenführen. Auf der Grundlage dieser Fähigkeiten wird Penta mit den Kunden zusammenarbeiten, um die Entscheidungsfindung und das Verständnis zwischen Unternehmensleitern und ihren Interessengruppen zu definieren, zu informieren und zu stärken.Penta wird von Präsident Matt McDonald geleitet, der zuvor über ein Jahrzehnt lang Partner bei Hamilton Place Strategies war. Der Führung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3659465-1&h=1926243165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3659465-1%26h%3D285429746%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpentagroup.co%252Fteam%253Futm_source%253Dpardot%2526utm_medium%253Demail%2526utm_id%253Dlaunch_organic%2526utm_content%253Dpress_release%26a%3Dleadership&a=F%C3%BChrung) des Unternehmens gehören auch die Senior Partner Tony Fratto, Alberto Lopez-Valenzuela und Mike Berland sowie Kevin Madden, der nach drei Jahren als Executive Vice President bei Arnold Ventures in das Unternehmen zurückkehrt, an. Mike Gottlieb wird seine derzeitige Rolle als Präsident von Ballast Research bei Penta weiterführen. Beth Comstock und Alex Jutkowitz werden dem neuen Unternehmen als Berater zur Seite stehen.„Führungskräfte kennen die Herausforderungen, denen sie sich in einem zunehmend komplexen Umfeld gegenübersehen. Es ist an der Zeit, die Gelegenheit zu nutzen und ein Unternehmen zu gründen, das umfassende und umsetzbare Informationen für die Strategie und das Engagement von Stakeholdern bietet", sagte Penta-Präsident Matt McDonald. „Mit unserer firmeneigenen Technologie und unserer umfassenden Erfahrung in verschiedenen Sektoren und Disziplinen ist Penta in einer einzigartigen Position, um diesen Bedarf zu decken."„Der integrierte Ansatz von Penta wird Führungskräften helfen zu verstehen, was die Reputationsrisiken, denen sie ausgesetzt sind, für ihr Unternehmen bedeuten und wie sie mit den Stakeholdern zusammenarbeiten können, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen", sagte der Vorstandsvorsitzende Alex Jutkowitz. „Wir werden auch in Zukunft nach strategischen Möglichkeiten suchen, um unser Angebot und unsere Erkenntnisse zu verbessern."Als jüngster Neuzugang bringt Decode_M innovative Forschungsmethoden und fortschrittliche Analysemöglichkeiten in das Penta-Team ein. Das von Decode_M entwickelte MFactor-Tool ist das erste seiner Art, das das kulturelle Momentum von Marken, Produkten, Menschen und Bewegungen misst. Als bewährte Problemlöser und datengetriebene Vermittler wird das Team von Decode_M einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Kunden verstehen, was als Nächstes ansteht, um das Wachstum voranzutreiben und Risiken und Chancen für ihr Unternehmen zu erkennen.Penta besteht aus über 200 Fachleuten in New York, London, Washington, D.C. und San Francisco, die datengesteuerte, strategische Lösungen für mehr als 200 Kunden entwickeln. Mit der Unterstützung von Falfurrias Capital Partners wird Penta weiterhin Akquisitionen tätigen, um die globale Reichweite des Unternehmens zu erweitern. Die Integration der Unternehmen in Penta wird bis Ende des Jahres nach Abschluss des aktuellen Forschungszyklus von Ballast Research abgeschlossen sein.Um mehr über die Angebote von Penta zu erfahren, besuchen Sie pentagroup.co.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Julia Decerega unter Julia.Decerega@pentagroup.co