American Woodmark Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der American Woodmark beträgt derzeit 14,74 und liegt damit um 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Bauprodukte-Branche von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der American Woodmark derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die American Woodmark-Aktie 0 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" eingestuft. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus ein "Neutral"-Rating. Für den aktuellen Kurs von 92,61 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -14,7 Prozent und geben damit ein mittleres Kursziel von 79 USD an. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der aktuelle Kurs der American Woodmark von 92,61 USD 21,79 Prozent über dem GD200 (76,04 USD), was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 91,39 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der American Woodmark als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Im Vergleich zur Bauprodukte-Branche hat die American Woodmark in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 406,61 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -343,42 Prozent im Branchenvergleich. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 244,09 Prozent im letzten Jahr, wobei die American Woodmark 180,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.