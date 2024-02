Pensionbee Aktie: Abwarten

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten ihre Bewertungen zur Pensionbee-Aktie abgegeben. Alle 1 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Pensionbee-Aktie geführt hat. Für den letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 170 GBP. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 88,89 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 90 GBP. Basierend auf diesen Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Pensionbee bei 73,81 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Laut unserer Analysten war die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Pensionbee überwiegend negativ. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Pensionbee normal war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.