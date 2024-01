Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Jubelschreie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sociedad Quimica Y Minera De Chile liegt derzeit bei 4,86 und damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Wenn man sich die Diskussionen in den sozialen Medien ansieht, zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sociedad Quimica Y Minera De Chile eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, wobei ein Tag keine eindeutige Richtung aufwies. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sociedad Quimica Y Minera De Chile daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor liegt die Rendite von Sociedad Quimica Y Minera De Chile bei -43,76 Prozent und damit mehr als 1430 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2311,7 Prozent, wobei Sociedad Quimica Y Minera De Chile mit 2355,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Sociedad Quimica Y Minera De Chile abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 81 USD. Das aktuelle Kursziel könnte somit eine Steigerung um 48,22 Prozent bedeuten, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Sociedad Quimica Y Minera De Chile-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.