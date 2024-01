PennyMac Mortgage Investment Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den letzten 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzung für die PennyMac Mortgage Investment Trust 1 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 14,69 USD beurteilt und erwarten eine Entwicklung von -3 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 14,25 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über die PennyMac Mortgage Investment Trust vorherrschen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der PennyMac Mortgage Investment Trust wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +14,14 Prozent aufweist und auch der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.