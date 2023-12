PennyMac Mortgage Investment Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennymac Mortgage Investment":

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 oder 25 Tagen zu indizieren. Der RSI der PennyMac Mortgage Investment Trust liegt bei 18,63, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird, und auch hier wird dies als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz, also die Diskussionsintensität in den sozialen Medien, wurde bei PennyMac Mortgage Investment Trust eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine positive Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei PennyMac Mortgage Investment Trust ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für PennyMac Mortgage Investment Trust abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" betrachtet, wobei das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 14,25 USD liegt. Basierend auf dem letzten Schlusskurs könnte die Aktie um -9,87 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die PennyMac Mortgage Investment Trust-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.