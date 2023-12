Pennon Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Pennon in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs von Pennon eine "Neutral"-Bewertung gegeben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal die Einschätzung "Schlecht" für Pennon vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". In den letzten Monat haben die Analysten das Rating "Gut" vergeben. Sie erwarten eine Kursentwicklung von 29,04 Prozent und ein mittleres Kursziel von 965,83 GBP. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pennon eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Pennon daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pennon liegt bei 45,93, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Pennon.