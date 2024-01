Pennon Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Die technische Analyse der Pennon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 734,5 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 751,5 GBP liegt somit auf ähnlichem Niveau mit einer Abweichung von +2,31 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (732,46 GBP) weist eine ähnliche Abweichung von +2,6 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf kurz- und langfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Pennon-Aktie 2 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 28,52 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 965,83 GBP. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pennon-Aktie liegt bei 33,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Pennon-Aktie basierend auf der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen und dem Anleger-Sentiment.