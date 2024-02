Pennon Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pennon-Aktie beträgt aktuell 39, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 56,53, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Pennon.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Pennon veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für das Sentiment und Buzz führt.

Von Analysten wird die Pennon-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 42,71 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Pennon also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.