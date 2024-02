Pennon Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Bewertung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Laut Analysten wurden in den sozialen Medien überwiegend negative Kommentare zu Pennon abgegeben, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit erhält Pennon in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pennon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 707,51 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 664,5 GBP liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 664,5 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Analysten bewerten die Pennon-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 45,07 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Pennon somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.