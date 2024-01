Pennon Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Die Aktie der Pennon wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie positiv, 4 neutral und keiner negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 965,83 GBP, was einer Erwartung von 29,73 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Pennon von 744,5 GBP als "Neutral" eingestuft, da er 1,72 Prozent über dem GD200 (731,91 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 736,93 GBP, was einem Abstand von +1,03 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Pennon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pennon diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pennon-Aktie liegt bei 54,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für die Aktie.