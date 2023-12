Pennon Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Die Pennon-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 748,5 GBP gehandelt, was einer Entfernung von +1,69 Prozent vom GD200 (736,09 GBP) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 728,64 GBP, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,73 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Pennon-Aktie einen Wert von 45,93 für RSI7 und 49,73 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung gemäß des RSI.

Von den 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sind 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die kürzlich abgegebenen Bewertungen zeigen jedoch eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" für Pennon, mit einem Durchschnittskursziel von 965,83 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 29,04 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pennon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, obwohl die Diskussionen insgesamt abnehmen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Pennon-Aktie von den Analysten mit einem durchschnittlichen Rating von "Gut" bewertet.