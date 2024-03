Pennon Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Pennon Group":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Aktie von Pennon in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Pennon-Aktie bei 694,29 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 682 GBP liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung mit einem Abstand von -1,77 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -1,54 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse mit "Neutral" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Pennon-Aktie ist ebenfalls "Neutral", wobei 2 Bewertungen als gut und 3 als neutral eingestuft werden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 964 GBP festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 41,35 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Pennon-Aktie einen Wert von 38,52 für den RSI7 und 50,87 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf dieser Basis führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.