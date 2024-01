Penneo AS-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Penneo A- festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch das Rating auf dieser Stufe ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Penneo A-. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Penneo A- liegt aktuell bei 71,43 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, wodurch eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs der Penneo A- um 10,46 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -1,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Penneo A- daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.