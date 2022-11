PennantPark Floating Rate Capital Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Kurs der Aktie Pennantpark Floating Rate Capital steht am 11.11.2022, 22:47 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 11.39 USD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,62 liegt Pennantpark Floating Rate Capital unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 33,75 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pennantpark Floating Rate Capital beträgt bezogen auf das Kursniveau 11,66 Prozent und liegt mit 2,33 Prozent über dem Mittelwert (9,33) für diese Aktie. Pennantpark Floating Rate Capital bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Pennantpark Floating Rate Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,17 USD mit dem aktuellen Kurs (11,39 USD), ergibt sich eine Abweichung von -6,41 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (10,92 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Pennantpark Floating Rate Capital-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Sollten PennantPark Floating Rate Capital Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PennantPark Floating Rate Capital jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PennantPark Floating Rate Capital-Analyse.

PennantPark Floating Rate Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...