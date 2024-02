PennantPark Floating Rate Capital Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Pennantpark Floating Rate Capital schüttet eine Dividendenrendite von 10,72% aus, was 5,01 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 8, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Pennantpark Floating Rate Capital 8,93 Euro zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt und führt zu einer Unterbewertung des Titels, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Pennantpark Floating Rate Capital-Aktie am letzten Handelstag bei 11,26 USD lag, was einem Unterschied von +2,93 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Pennantpark Floating Rate Capital mit 21,1 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Performance von Pennantpark Floating Rate Capital deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.