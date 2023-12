Penn National Gaming Aktie: So kann es weitergehen!

Die Penn Entertainment-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus technischer als auch aus Analystensicht. Der Schlusskurs der Aktie liegt für die letzten 200 Handelstage bei 24,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 26,6 USD liegt, was einer Abweichung von +6,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (23,63 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung von +12,57 Prozent Abweichung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" für die Penn Entertainment-Aktie vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating von institutioneller Seite führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten Analysten eine Kursentwicklung von 42,32 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 37,86 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 32,82, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Penn Entertainment-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 20,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Penn Entertainment zahlt, was 59 Prozent weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 50. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Penn Entertainment-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht eine positive Bewertung.