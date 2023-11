Penn National Gaming Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse des Penn Entertainment-Kurses zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 25,45 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 25,99 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei +2,12 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 22,29 USD, was einen Abstand von +16,6 Prozent und damit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird dem Penn Entertainment-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Penn Entertainment liegt der RSI7 bei 33,25 Punkten und der RSI25 bei 34,23, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird Penn Entertainment im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,89 ergibt sich ein Abstand von 58 Prozent zum Branchen-KGV von 52,32, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Penn Entertainment zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des negativen Sentiments und der neutralen Diskussionsintensität in den sozialen Medien.