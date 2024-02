Peninsula Energy Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) normiert. Für Peninsula Energy liegt der RSI bei 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 37,95 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage. Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Peninsula Energy beträgt derzeit 0,13 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Peninsula Energy daher ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass Peninsula Energy derzeit als "Neutral" einzustufen ist, basierend auf einer Mischung aus positiven und negativen Meinungen in den letzten Wochen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Peninsula Energy eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Peninsula Energy daher in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.