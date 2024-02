Pengxin Mining Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Pengxin Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite 1,93 Prozent unter dem Durchschnitt (-24,65 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,65 Prozent, was bedeutet, dass Pengxin Mining derzeit 1,93 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Pengxin Mining in sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Meinungen und Kommentare, die das Unternehmen insgesamt als "Gut" klassifizieren. Die Redaktion ist der Ansicht, dass die Aktie von Pengxin Mining in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pengxin Mining liegt bei 42,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ein RSI zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt. Alle Werte dazwischen werden als neutral eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 62,37, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs bewertet Pengxin Mining als "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 3,21 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,41 CNH um -24,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 2,77 CNH zeigt eine Abweichung von -13 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert klassifiziert wird.

Insgesamt wird die Aktie von Pengxin Mining basierend auf verschiedenen Kennzahlen als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.