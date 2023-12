Pengxin Mining Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Pengxin Mining wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 72,73 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Situation für Pengxin Mining an.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Pengxin Mining mit einer Rendite von -3,02 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche übertrifft Pengxin Mining die durchschnittliche Rendite um 5,19 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pengxin Mining verläuft bei 3,36 CNH, während der Aktienkurs bei 2,92 CNH liegt. Dies entspricht einem Abstand von -13,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der GD50 hat hingegen ein Niveau von 3,01 CNH, was einer Differenz von -2,99 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie von Pengxin Mining zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen auf eine positive Veränderung hin, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Pengxin Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".