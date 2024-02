Penguin Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Dividendenpolitik von Penguin erhält heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das aktuell bei 2 liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,12 Prozent zum Branchendurchschnitt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Penguin derzeit bei 0,84 SGD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,95 SGD gehandelt wird, was einen Abstand von +13,1 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,87 SGD, was einer Differenz von +9,2 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 28,67, was 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Penguin im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,96 Prozent erzielt, was 30,5 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Marine" liegt die Rendite aktuell sogar 31,7 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.