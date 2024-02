Penguin Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Penguin betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 36,84 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Penguin weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 58,62, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Penguin derzeit bei 28 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 28,67 Euro für jeden Euro Gewinn von Penguin zahlt, was 32 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird die Aktie als "schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von Penguin von 0,85 SGD mit +1,19 Prozent Entfernung vom GD200 (0,84 SGD) ein "neutral" Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,86 SGD, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Penguin-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Penguin derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Marine, mit einem Unterschied von 1,11 Prozentpunkten (2,81 % gegenüber 3,92 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "schlecht".