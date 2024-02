Penguin Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Penguin-Aktie zeigt, dass sie derzeit -2,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,2 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Penguin-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Penguin-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +29,82 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche, die im Durchschnitt um -8,87 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 30,61 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt führen die Ergebnisse der technischen Analyse und des Branchenvergleichs zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Penguin-Aktie.