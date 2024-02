Penguin Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Penguin hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche eine Outperformance von +29,83 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor übertrifft Penguin den Durchschnitt um 30,13 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Penguin beträgt 2,81 Prozent, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) wird die Aktie von Penguin als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 28,67, was einem Abstand von 32 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,75 entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating vergeben. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt um +1,2 Prozent über dem Trendsignal und der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist eine Abweichung von -2,33 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".