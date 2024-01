Penguin Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Penguin-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hinweist, dass die Penguin-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Penguin also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Penguin in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -4,23 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Penguin im Branchenvergleich eine Outperformance von +28,8 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,89 Prozent, und Penguin übertraf diesen Durchschnittswert um 29,46 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Penguin in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen zeigte sich weder eine überwiegend positive noch eine überwiegend negative Stimmung, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internetkommunikation zeigte sich für Penguin in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Penguin, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.