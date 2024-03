Penguin Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Penguin hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (Industrie) eine Überperformance von 38,91 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt -6,2 Prozent, und Penguin liegt aktuell 37,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Penguin wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab hauptsächlich neutrale Themen, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Penguin beträgt 2,81 Prozent, was 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie deshalb eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich Penguin als Aktie mit einer positiven Renditeentwicklung im vergangenen Jahr, einer neutralen Anleger-Stimmung und einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite.