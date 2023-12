Pengana Capital Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Pengana Capital war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün, was auf eine positive Stimmung hinweist, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt damit eine positive Einschätzung zum Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pengana Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,13 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,055 AUD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -6,64 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,02 AUD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,43 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Pengana Capital als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 48,57, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 46,03 liegt, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Pengana Capital festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pengana Capital auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.