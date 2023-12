Pendrell Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was auch das Stimmungsbarometer bestätigt. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert. Dabei zeigte sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die technische Analyse der Pendrell-Aktie ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 150000 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab einen ähnlichen Wert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pendrell-Aktie ergab einen Wert von 50 sowohl für den RSI7 als auch den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.