Pendragon Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Pinewood zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorlagen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 32 GBP, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 35,05 GBP zu einer erwarteten Kursentwicklung von -8,7 Prozent führt. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der Analystenbewertungen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Pinewood zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien und anderen Meinungsplattformen. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen auf positive Themen rund um Pinewood, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Pinewood in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +83,61 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche und von 81,4 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage und eine durchschnittliche Diskussionsintensität. Insgesamt erhält die Pinewood-Aktie daher ein positives Rating auf Basis des Anleger-Sentiments und Buzz.