Pendragon Aktie: Keine Panik!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Pendragon-Aktie stattgefunden, wovon 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden, während es keine "Neutralen" oder "Schlechte" Bewertungen gab. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Pendragon-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pendragon. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 32 GBP, was einem Abwärtspotential von -3,61 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 33,2 GBP. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Vergleicht man die Performance der Pendragon-Aktie mit anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", so zeigt sich, dass Pendragon mit einer Rendite von 58,17 Prozent mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 5,48 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Pendragon mit 52,69 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pendragon liegt bei 9,9, was unter dem Branchendurchschnitt von 25 für die "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt. Diese vergleichsweise niedrige Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig eingestuft werden kann und erhält daher basierend auf fundamentalen Kriterien ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Pendragon wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für diese Stufe der Analyse.