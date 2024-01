Pendragon Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Pendragon-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 36,59, was darauf hinweist, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Pendragon.

Von Analysten wird die Pendragon-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 32 GBP, was einem Abwärtspotential von -2,88 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pendragon liegt bei 9, was im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 25,7) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Pendragon damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Pendragon-Aktie mit 32,95 GBP aktuell +2,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +42,58 Prozent insgesamt als "Gut" eingeschätzt. Daher erhält Pendragon auch aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Gut"-Bewertung.