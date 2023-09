Pembina Pipeline Quartalsergebnisse: Prognosen, Auswirkungen und Gewinnerwartungen

ARTIKEL:

Am kommenden Quartalsergebnis der Pembina Pipeline wird mit großer Spannung erwartet. Das Unternehmen mit Sitz in Calgary, Kanada wird in 33 Tagen seine Bilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Pembina Pipeline Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuellen Marktberichte zeigen, dass die Pembina Pipeline Aktie eine Marktkapitalisierung von 15,89 Mrd. EUR hat. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Laut Expertenschätzungen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal des letzten Jahres konnte das Unternehmen einen Umsatz von 1,95 Mrd. EUR verbuchen, während nun ein Rückgang um -13,80 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der Gewinn soll sich...