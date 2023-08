Pembina Pipeline Aktie über 50-Tage-Durchschnitt: Quartalszahlen in 91 Tagen erwartet

Der aktuelle Kurs der Pembina Pipeline Aktie liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt und zeigt somit einen positiven Trend. Die nächsten unterstützenden Preisniveaus liegen bei 32,46 EUR und 30,60 EUR. Ein Widerstand ist vorerst nicht in Sicht.

Fazit:

Die Quartalszahlen des Energieinfrastrukturunternehmens Pembina Pipeline werden in 91 Tagen erwartet. Analysten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal sowie einen rückläufigen Gewinn auf Jahressicht. Aktionäre haben die Schätzungen bereits teilweise vorweggenommen, was sich in einer leichten Kursänderung der Aktie in den letzten 30 Tagen zeigt. Die Charttechnik deutet zudem auf einen stark positiven Kurstrend hin, ohne Widerstand vom Gleitenden Durchschnitt 50.