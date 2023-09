Pembina Pipeline Aktie: Starke Trends trotz Prognosen eines Umsatzrückgangs

Die Pembina Pipeline Aktie hat in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand und gibt Anlegern Grund zur Hoffnung. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch und prognostizieren, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 34,92 EUR steigen wird, was einem Gewinn von +22,29% entspricht.

Allerdings gibt es auch einige negative Prognosen zu beachten. Im Vergleich zum Vorquartal wird ein leichter Umsatzrückgang von -9,30% auf 1,57 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um -78,60% auf 267,88 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen Umsatzrückgang von -19,20% und einen Gewinnrückgang von -46,10%. Dennoch bleibt der Gewinn mit voraussichtlich 350,60 Mio. EUR positiv im Vergleich zum Vorjahr.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Prognosen...