Pembina Pipeline Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Diskussionen über Pembina Pipeline in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Entwicklungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Es wurden insgesamt acht Handelssignale ermittelt, davon waren 8 positiv und 0 negativ. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pembina Pipeline bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor weist Pembina Pipeline mit einer Rendite von 1,98 Prozent eine geringere Performance auf, die 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,61 Prozent, wobei Pembina Pipeline mit 0,63 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 18,69 und liegt damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 43. Die Aktie von Pembina Pipeline ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Pembina Pipeline als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pembina Pipeline-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,89 und für den RSI25 von 49,32, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.