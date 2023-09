Peloton Interactive: Quartalszahlen im Fokus – Umsatzrückgang und Aktienentwicklung vorhersagt

ARTIKEL:

In weniger als zwei Monaten wird Peloton Interactive, ein in New York ansässiges Unternehmen, seine Quartalszahlen für das erste Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt auf den Umsatz und die Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Peloton Interactive Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. EUR wird Peloton Interactive bald die erwarteten Ergebnisse präsentieren. Die Analysten gehen derzeit davon aus, dass es einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal geben wird. Im ersten Quartal 2022 konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 574,82 Mio. EUR verzeichnen, während nun ein Rückgang um -4,30 Prozent auf 550,13 Mio. EUR erwartet wird. Auch hinsichtlich des bisherigen Verlusts gibt es eine positive Prognose: Es wird erwartet, dass dieser um +70,00% auf...