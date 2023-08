Peloton Interactive: Quartalszahlen in 66 Tagen erwartet, Prognose sieht steigenden Umsatz

ARTIKEL:

In nur 66 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Peloton Interactive seine Quartalsbilanz für das erste Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Ebenfalls interessant ist die Performance der Peloton Interactive Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen bleiben noch 66 Tage. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,78 Mrd. EUR zieht das Unternehmen sowohl Aktionäre als auch Analysten in ihren Bann. Denn laut aktuellen Schätzungen der Datenanalyse wird ein leichter Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im ersten Quartal 2022 erzielte Peloton Interactive einen Umsatz von 571,56 Mio. EUR, doch nun wird ein Anstieg um +6,40 Prozent auf 608,10 Mio. EUR prognostiziert. Auch der bisherige Verlust...