Peloton Interactive: Quartalsbilanz in 72 Tagen - Prognose und Aktienkurs Analyse

Peloton Interactive, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 72 Tagen seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorstellen. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um 77,50% reduzieren.

Die Analysten sind jedoch pessimistisch und prognostizieren auf Jahressicht einen Umsatzrückgang von 21,80% sowie einen Gewinnrückgang von 61,70%. Der Verlust pro Aktie soll sich auf -2,64 EUR erhöhen.

Der Aktienkurs hat in den letzten 30 Tagen um -23,14% abgenommen. Die Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf 10,49 EUR ein.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend beim Aktienkurs von Peloton Interactive und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

