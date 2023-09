Peloton Interactive Quartalsbericht: Prognose zeigt Umsatzrückgang und hohen Verlust

NEWS:

Peloton Interactive, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 46 Tagen seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. EUR. Die Analysten erwarten jedoch, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 574,82 Mio. EUR, während nun mit einem Rückgang von -4,30 Prozent auf 550,13 Mio. EUR gerechnet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +70,00% auf -224,05 Mio. EUR fallen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen eher pessimistisch: Der Umsatz soll um -21,80 Prozent zurückgehen und der Gewinn um +61,10 Prozent auf -676,86 Mio. EUR...