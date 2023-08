Peloton Interactive Q1 Vorschau: Umsatzerhöhung erwartet, aber Jahresprognose düster

Peloton Interactive, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 68 Tagen seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Derzeit wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 568,04 Millionen Euro, jetzt wird mit einem Anstieg um 6,40 Prozent auf 604,36 Millionen Euro gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll deutlich fallen und voraussichtlich um 77,50 Prozent auf -212,05 Millionen Euro sinken.

Analysten sind jedoch pessimistisch für das Gesamtjahr. Sie erwarten einen leichten Rückgang des Umsatzes um 21,80 Prozent und einen Gewinnrückgang von 61,70 Prozent auf -512,76 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Verlust pro Aktie steigt voraussichtlich auf -2,65 Euro.

Der...